18歲性侵13歲網友 辯稱看不出未滿14歲

2019-05-29 20:49

〔記者楊國文／台北報導〕18歲黃姓少年和13歲美少女網友小愛（化名）凌晨首度約會後，因疲累不堪到黃的住處休息，黃控制不住性衝動，性侵得逞，女方並因而懷孕，事後小愛和母親控告黃男；黃男一度辯稱知道小愛未滿14歲，檢方依觸犯七年徒刑起跳的加重強制性交重罪起訴，但後來黃改口稱小愛化淡妝較實際年齡成熟，直到性交後才知悉真實年紀，高等法院審理也認定無法證明黃事先知悉小愛未滿14歲，今依3年徒刑起跳的強制性交罪，判黃3年4月徒刑。

判決指出，黃男2017年7月間透過臉書，認識女網友小愛，相談甚歡，她在臉書上謊報是1997年出生，將近20歲，實際上是2003年9月出生，仍未滿14歲，當時是國中7年級將升上8年級的少女，黃則是18歲的高中生。

黃和小愛兩人決定見面，約定同月底的凌晨5時於新北市永和區樂華夜市的錢櫃KTV見面，兩人相談不久後，黃男以天亮為由，在取得小愛同意後，即帶她先回到他的住處休息。

當天上午九時，小愛睡醒，黃男被她美色吸引，禁不住性衝動，使出蠻力強脫她的衣褲，小愛奮力反抗，推打之外，也動口咬黃，仍被性侵得逞。

小愛事後將遭性侵一事告知母親，驗傷後，對黃男提起告訴。不久，小愛發現已懷孕，在母親陪同下墮胎。

檢方偵訊時，黃男原本坦承事先知悉小愛是14、15歲，才和他性交，但後來改口稱，是直到性交完才知道小愛未滿14歲，在法院審理時稱，小愛臉書寫著1997年出生，且當時她化淡妝，看不出其真實年，是遭通緝到案才知道她的真實年齡。

不過，小愛堅稱，雖然臉書上謊報年齡，但見面前有傳訊息告知黃知悉她只有13歲，且後來在KTV見面後聊天時，也告知黃她是13歲，指責黃一再說謊。

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