拍美景吃罰單！ 西濱新埔聯絡道拍落日 57件違停被取締

2019-06-08 19:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕西濱快速公路苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道往台1線方向，因緊鄰海邊，吸引民眾停在聯絡道旁眺望海景、落日餘暉，甚至有違規停車拍照遭警方取締。通霄警方今年2月份啟用「區域位移偵測違規停車警示裝置」執法，已取締57件違規，警方呼籲民眾請勿為了拍照違停，影響自身及他人安全。

通霄警方指出，新埔聯絡道往台1線方向道路筆直，視覺上看似直通大海，不少民眾發現落日美景相當吸引人，500公尺聯絡道，時令夏至到秋分期間每當落日餘暉滿是「夕陽無限好」美麗景色，因此常有駕駛人違規停車並立於馬路中央拍照。

但新埔聯絡道為西濱快速道路通往台一線引道，車輛違規停車除影響交通順暢外，民眾任意穿行更影響交通安全。警方因而啟動「區域位移偵測違規停車警示裝置」執法，至今已取締57件，凸顯民眾為了欣賞美景不顧安全狀況。車輛違規停車開罰900元，而行人任意穿越車道則開罰300元。

警方強調，因平日或假日常有駕駛人違規停車並站在馬路中央拍照，可能導致聯絡道出現壅塞情形，且違規停車，除影響交通順暢，遊客任意穿行恐衍生意外。

通霄警方提醒民眾，目前於新埔聯絡道禁止停車區域及道路中央已劃設警示區塊。一旦違停車輛或行人進入警示區域30秒，透過微波傳送技術，可以即時傳送違停地點畫面至埔口派出所，回傳時也會發出警報，屆時派出所可立即派員勸導或取締，民眾請勿心存僥倖，請配合維護交通安全。

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