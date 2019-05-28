違規超車撞癱輕熟女 月薪30K業務員得賠1440萬

2019-05-28 06:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣吳姓男子從右側違規超車，追撞前方騎乘機車的王姓女子，導致王女胸骨多處骨折，餘生無法行走，吳男多次逃避不到庭，一審被判5個月，檢方不服判太輕上訴，高院改判7個月；民事部分，吳被判賠償1440萬元，若依吳當業務員月薪3萬元計算，不吃不喝40年才能還完。

判決書指出，吳姓男子前年2月駕駛汽車，沿宜蘭市中山路1段往北行駛，行經建蘭北路口，突然從右側超車，從後追撞前面騎機車的王女，造成她胸骨多處骨折、脊隨損傷，重傷癱倒在地。

車禍發生後，吳男留在現場，向警方坦承肇事，未料事後除強制險理賠，吳男僅支付9萬餘元，且多次傳喚到庭未到，發布3度通緝才到案審結。地院一審判吳5個月徒刑，檢方不滿量刑過輕，讓吳易科罰金躲過刑期，上訴到高院。

高院認為吳不理會交通規則超車，且不願面對司法，多次逃避不到庭，讓王女在訴訟過程奔波，盼望正義無期，雙方無從商談和解，認為一審量刑過輕，改判7個月有期徒刑。

受重傷的王女，事發當時年僅27歲，和老公育有一女，卻被吳男違規追撞，導致雙下肢癱瘓，不僅需倚靠輪椅代步，還有尿路與腸管失能等後遺症伴隨後半輩子。

王女事後在家人支持下，包含往後看護費用、交通費、精神撫恤金、勞動力減損，向吳男合計求償1841萬，宜蘭地方法院審理時，扣除強制險理賠181萬、吳男9萬賠償金，並依基本工資重新計算勞動力減損金額，判處吳必須賠償1440萬元。

吳男為國中畢業，從事業務工作，月薪約2萬至3萬元，家境普通，若依月薪3萬元計算，不吃不喝40年，才能還清這筆賠償金。

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