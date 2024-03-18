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首頁　>　社會

油漆包商月入15萬仍販毒 被逮腿軟求饒「留點面子」

警方趁林男（右一）收工時逮人。（警方提供）

警方趁林男（右一）收工時逮人。（警方提供）

2024/03/18 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣林姓男子是油漆包商，因染毒儘管月入15萬仍入不敷出，除販毒牟利更擁槍自重，防止交易時遭黑吃黑，台中市刑大偵辦毒品案溯源盯上他，趁他帶工人到民宅施作收工時逮人，他當下希望警方動靜小一點，留點面子勿聲張，讓警方啼笑皆非，訊後檢方聲押獲准，也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵六隊長金桂明今天說明案情表示，該隊去年偵辦毒品案向上溯源，鎖定彰化縣42歲林男涉嫌販賣毒品，經查，林男是油漆包商，平均月收入約15萬元，平時出入以LEXUS凌志轎車代步，生活條件優渥，但因自身染上毒癮導致入不敷出，搖身一變成為藥頭鋌而走險開始販毒牟利。

而林男唯恐毒品交易時遭黑吃黑，隨身攜帶槍枝防範，警方經跟蒐掌握其作息行蹤，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，去年底得知林男接下台中市中區某民宅的油漆工程，趕往埋伏，趁林男收工與工人步出民宅之際一擁而上逮人，當下林男頻頻求饒，希望警方動靜小一點，不要讓別人發現他涉嫌販毒，不要讓他沒面子等語，令人啼笑皆非。

警方當場查扣毒品安非他命7包（毛重16.15公克）、手機2支、電子磅秤、模擬槍1枝及子彈19發等贓證物，全案詢後依毒品及槍砲罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方聲押林男獲准，全案偵結後認販毒犯罪事證明確，近日依法起訴。

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警方當場查扣安毒。（警方提供）

警方當場查扣安毒。（警方提供）

警方查扣模擬槍及子彈。（警方提供）

警方查扣模擬槍及子彈。（警方提供）

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