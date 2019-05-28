謊稱尹衍樑加持、英特爾合作詐股民 福京科技代表人遭訴

2019-05-28 00:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣福京科技公司代表人曹治中明知潤泰集團關係企業無投資福京，卻對外宣稱有「富爸爸尹衍樑加持」，還謊稱與工研院、英特爾、聯發科等知名公司合作成策略夥伴，使多名股民受騙購買福京股票，從中獲利3千萬元，新竹地檢署依違反證券交易法、公司法與商業會計法提起公訴，並建請院方宣告沒收犯罪所得。

檢調調查，曹治中為新竹縣竹北市福京科技公司代表人，明知福京應收股款，股東並未實際繳納，為擬設立福京公司，竟於2013年11月自帳戶匯款1200萬元至福京籌備處帳戶，又以該帳戶存摺影本充作股款收足證明，並製作不實的福京資產負債表、股東繳納現金股款明細表，委託會計師出具福京設立時實收資本額1200萬元的不實查核報告書後，旋即從福京籌備處帳戶內轉帳1185萬元至某科技公司帳戶，再轉帳1180萬元到他名下帳戶，而未用於福京的經營。

曹治中明知潤泰集團關係企業長春投資公司於2013年12月投資福京7200萬元，惟因福京開發無成果，長春於2015年2月與曹治中協議，由曹買回福京股票，長春公司自此已無投資福京，且福京未與工研院、英特爾、賽靈思、聯發科、瑞昱半導體、友達光電、群創光電、韓商LG等知名公司合作，亦非研發策略夥伴。

曹治中竟與真實身分不詳的男子「張大千」（另行偵辦）聯絡，由曹治中提供「技術合作單位：工研院光電所、英商英特爾、美商賽靈思、聯發科技、瑞昱半導體、友達光電、群創光電、韓商LG」、「營業收入淨額106 年度1.4億元、107年度2.6億元、108年度4.7億元，稅前每股盈餘106年度5.6元、107年度8.1元、108年度9.1元」等假消息，張大千依此製作不實簡報內容及「富爸爸尹衍樑加持」等不實投資評估報告書。

曹治中與張大千為規避追查，從2017年1月至去年2月陸續將曹治中實際所有的福京股票，過戶給不知情的投資民眾多人，再經不詳盤商對外向不特定民眾推銷福京股票，並寄送投資評估報告以取信民眾，致多人以每股35至75元不等代價購買福京股票，曹治中、張大千並協助辦理股票過戶事宜，曹治中因而獲利3000萬元，案經台北市調處移送偵辦。

曹治中到案後坦承找「張大千」賣福京股票，為使「張大千」向投資人介紹福京，提供不實技術合作單位名單與假造營業收入淨額、稅前每股盈餘給「張大千」使用，簡報內容誇大、美化。

檢方依公司法股東未實際出資而以申請文件表明收足罪、商業會計法利用不正方法使財務報表發生不實結果罪及刑法使公務員登載不實罪、違反證券交易法等罪嫌，將曹治中提起公訴，犯罪所得3千萬元也建請院方宣告沒收。

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