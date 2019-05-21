學貸政府幫你繳、18歲就送房... 逾百人控民政府詐欺

2019-05-21 12:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］台灣民政府被控虛構「美國軍政府」將會接管台灣，並授權民政府核發身分證、車牌及行照、旅行證，還宣稱通過認證可以取得官位，日後可享有優渥的社會福利等，藉此吸引成員掏錢買證、上課或捐助資金，桃園地檢署去年依「組織犯罪防罪條例」、「刑法」詐欺、「洗錢防治法」等罪嫌起訴67歲秘書長林志昇夫妻檔等6人，估計吸金達7億餘元，全案目前在桃園地院審理中；檢方仍持續清查被害人，目前共有134人提出告訴、受害金額為1614萬7000元，今偵結另依「刑法」詐欺取財、加重詐欺取財，追加起訴林志昇等6人。

6人分別為林志昇、51歲妻子林梓安夫婦、79歲中央會館建物及土地所有權人游象敬、54歲財務大臣葉碧蓮、78歲民政府中央國務院內閣總理大臣蔡財源、67歲財務大臣許義明。

檢方清查出的134名被害人，過去分別為台灣民政府台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州及宜蘭州成員，遭詐金額從千元到百萬元不等。

有被害人指控，林志昇等人宣稱，台灣民政府身分證是由「美國軍政府」授權核發、在美國製造，申辦證件後等到民政府執政後，可以享有包括可以新台幣1元換相當於美金1元價值的正台幣（一般民眾需40萬元新台幣才能換到1元正台幣）、滿65歲者每月可領養老金1200元正台幣（一般民眾只能領800元正台幣），若子女也持有民政府身分證，則可享讀到博士都免學費，原就學貸款未繳由政府承擔、滿18歲就配送房屋一棟、全民健保免費等好處，後來發現根本都是騙人的。

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