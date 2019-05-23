科技老董向美魔女小三討1億 扯出也要小四還6千萬

2019-05-23 20:09

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓美魔女與和妻子分居的孟姓科技老董交往時詐得1060萬元，被依詐欺罪判刑2年，緩刑4年；孟男另以陳女向他借款1億餘元，持本票聲請強制執行獲准，陳女因此提出「確認本票債權不存在」之訴並主張，孟男要她配合虛偽簽下本票，以逼另名王姓女友比照辦理還6千萬借款，新北地院板橋簡易庭審理後判陳女勝訴，債權不存在。

據查，陳女原擔任某知名抗衰老診所業務經理，每年會費數十萬元，孟男是診所會員，2人從2011年起交往，陳女3年後開始「鋪梗」對孟男說：「北鼻，我媽媽有心臟病，現在急救中」，幾天後，騙稱要到中國進行換心手術，但手術費漲價，約須1200萬新台幣，尚欠310萬元，孟男立即匯款310萬元。

2016年起，陳女以「父親要換肝」為由，騙孟男拿出500萬元資助她；之後再瞎掰母親目前使用人工心臟，只能活72小時，須換第2個心臟，向孟男詐得250萬元。

孟男事後發現陳母根本沒有換心，找律師提假扣押等獲准，前往她位於北市豪宅一看，才發現她生活豪奢，屋內有一堆愛馬仕包、上千件名牌服飾、鞋子氣炸提告。

一審法院認定陳女總共詐得1060萬元，審酌她已展現悔意賠償，依詐欺罪判刑1年2月、緩刑2年；上訴後，高等法院依詐欺罪，判陳女2年徒刑，緩刑4年，並提供60小時義務勞務，由檢察官指派赴安養機構照顧重症病患或老人，才能建立正確人權法治觀念。

孟男另持陳女所簽1億元本票，聲請強制執行獲准，陳女因此提出「確認本票債權不存在」之訴，主張孟男與王女有金錢糾紛，孟男為了使王女還款，要她「通謀虛偽」簽立1億元本票，希望王女比照辦理還6千萬借款。

雖孟男反駁是借款，法官依對話記錄等證據判定，孟男向陳女提及簽發本票及借據，以便逼迫王女還款，這1億元本票是孟、陳2人「通謀虛偽」所簽，票據行為應屬無效，判陳女勝訴；可上訴。

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