女版神鬼交鋒！偽造清大學歷爽當副理 騙倒台積電博士娶她

2019-05-23 00:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓單親媽聲稱要撫養女兒，10年內3度偽造清大學士、碩士畢業證書，向竹科大廠應徵副理都獲錄取，但事後因工作能力明顯不足而被識破，新竹檢方依兩次偽造文書罪嫌將她起訴，事後檢警才知，黃女竟然也騙台積電博士成婚，但結婚不久，博士就發現枕邊人談吐氣質均差，結婚1年閃離，才知前妻竟是大騙子！

檢警調查，44歲的黃女2008年為應徵竹科漢科系統科技公司副理一職，竟佯稱最高學歷為國立清華大學學士，承辦人員因而決定聘用。黃女任職後，為應公司繳交最高學歷證書要求，自稱上網以15萬元購買偽造清大學士學位證書，填載個人資料後交給公司，但僅做1個月就被公司發覺能力有異，經向清大求證發現是假學歷後，黃女離職。

2017年7月黃女故技重施，應徵新竹縣竹東鎮搏盟科技公司業務副理一職，佯稱最高學歷是清大碩士，到職後上網偽造清大碩士學位證書，但工作9個月後公司發現她的工作能力明顯與學歷不符起疑，向清大查證發現學歷造假。

黃女聲稱是單親媽媽，獨力撫養20歲女兒，為了謀得理想工作才想要偽造學歷，然而扯的是，檢警問她迄今最高學歷為何？黃女竟稱，「不確定是逢甲還是靜宜大學學士」，連自己從什麼大學畢業都說不清楚，讓檢警直搖頭。

清大指出，黃女一開始以本名應徵漢科的副理，經校方查無這個畢業生後，黃女跑去改名，改成與清大經濟系某畢業生同名同姓，接著偽造改名後的畢業證書交給漢科，但這已經瞞不了清大校方，漢科也要求黃女走路。

當時清大要求黃女簽切結書，保證不再以偽造清大學歷在外使用，沒想到10年後黃女捲土重來，還從學士進化為碩士，清大這次決定不饒過她，向檢警提告，新竹檢方依2次偽造文書罪嫌將黃女起訴。

檢警偵辦期間意外得知，黃女第二任前夫是台積電博士，2人原本都有一段破碎婚姻，且均有小孩，博士某次在交友網站上吐露單親爸心聲，自稱清大碩士的黃女便藉照顧小孩機會，主動認識、靠近，進而成婚。

博士剛從網路認識黃女時，因為本身是失婚不久的單親爸，兒子急需母愛，黃女的適時出現，對博士而言有如久旱逢甘霖，兒子也喜歡跟黃女互動，父子倆迅速地接納了黃女進門。

初期夫妻互動時，因為博士在台積電的工作極為繁重辛苦，在家時間不多，夫妻對彼此並沒有很深的對話與了解，聊的都是白天黃女帶孩子的事情，以及柴米油鹽等家務事，因此博士原本還以為娶到的是「高學歷家庭主婦」，一度有了幸福感。

據了解，這名博士年薪數百萬元，婚後沒幾天，黃女就要求將他的車子過戶到她名下，事後更是一直刷他的卡、領他的錢，因為妻子花錢的速度實在太快，讓博士心中開始出現芥蒂。

博士發現，黃女愛錢勝過愛他，二人發生嚴重爭執，1年就閃離。博士回想起黃女談吐根本不像清大碩士，且拿她的碩士論文問黃女，她根本答不出來，一直是博士心中的大疑問，離婚後拿照片向清大經濟所師生求證，結果同屆師生說名字對，但照片中人卻非本尊，博士才知被騙！

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