辦扁名檢察官遭控施壓檢事官 檢評會認定不違規

2019-05-26 11:34

〔記者黃捷／台北報導〕曾偵辦扁案的名檢察官沈明倫，因與北市「東方麒麟大廈」社區住戶發生糾紛，狀告對方偽造文書及背信。此事曝光後，民間司改會質疑沈介入個案，對承辦檢察事務官施壓，向檢察官評鑑委員會請求個案評鑑，但檢評會審查後，認定沈並未違反檢察官倫理規範，決議不付評鑑。

沈明倫是司法官訓練所17期結業，曾任高檢署查黑中心、最高檢察署特偵組檢察官，除辦過扁珍涉國務機要費，還辦過前立委羅福助炒股案、民進黨「四大天王」首長特別費等重大弊案，現為高檢署檢察官。

「東方麒麟大廈」是名人社區，影視名人金超群、全聯先生、名模陳思璇等人都住在裡面，2015年間因地下室老舊、化糞池系統要改建引發糾紛，沈當時受託為住戶代表之一，因認為其他住戶做法有違法嫌疑，遂向台北地檢署控告對方偽造文書及背信。

被告住戶質疑，沈提告後利用高檢署檢察官身分，將擬好的「問題清單」交給台北地檢署的承辦檢察事務官，要求要按清單順序訊問，疑不當介入、指揮個案，遂向司改會陳情，司改會也認為沈違反檢察官倫理規範、公務員服務法，請求檢評會進行評鑑。

不過，檢評會調閱卷證及開庭錄像，再約詢被告律師及承辦檢事官，認為「問題清單」只是他以警詢筆錄電子檔修改，方便被告及律師逐項說明，承辦檢事官也否認遭到施壓，檢評會因此認定沈未違規，司改會請求並無理由，決議不付評鑑。

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