不珍惜！女友給2張信用卡 他還冒名辦卡盜刷第3張

2019-05-24 13:39

［記者楊政郡／台中報導］44歲曾男5年前有名對他很好的護士女友，辦了兩張信用卡供他花用，他不知珍惜也不滿足，私下冒用女友名義又辦第三張信用卡，第三張卡累積盜刷14萬餘元，女友接到銀行存證信函憤而提告，為了這14萬曾男逃亡5年，這個月被逮入獄，需服刑1年4月。

曾男在2013年間冒用女友名義辦信用卡，被依偽造文書罪被判1年4月，男女感情告吹，5年來四處躲藏，直到今年5月才被逮捕歸案。

立德所員警得知轄區內曾男，未到案執行而被通緝，抱住姑且一試的心態，本月10日發現曾男身影，當天晚上安排勤務埋伏抓人，果然發現曾男大搖大擺要外出，順利逮捕。

曾男老父母奔出門外，哀求警方放曾男一馬，表示兒子是家中經濟支柱，他們2老1小全靠曾男照顧，若兒子入監服刑，一家老小不知道怎麼辦才好，但即便同情曾男家中處境，仍依法將其逮捕歸案。

據警方調查，曾男在2013年1月初，要求王女申辦信用卡，供其平日消費使用，王女非常慷慨，提供國民身分證影本、工作證等證件交予曾健豪向台新銀行、富邦銀行申辦信用卡各1張，供曾男及兩人使用。

沒想到曾男還不滿足，私下又去多辦了玉山銀行信用卡，帳單寄到他處，同年3至4月間光玉山銀行的部分就刷了14萬元，因為第一個月帳單是寄到他處，王女並不知情，等收到銀行存證信函，王女認為已經給他兩張信用卡還不夠，認為曾男不實在、遭背叛，憤而提告。

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