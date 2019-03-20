恆春三軍聯訓基地上校政戰主任 偽造文書判刑定讞

2019-03-20 16:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕恆春三軍聯訓基地政戰主任廖振輝，涉嫌貪瀆案，業經判決無罪確定，但另因用於民事工作款無法核銷，他涉嫌教唆業者開立買洋酒的不實收據，被高雄高分院依偽造文書罪，判處徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年定讞。

判決書指出，2011年9月16日至2015年2月16日止，廖振輝任職海軍陸戰隊三軍聯合作戰訓練基地指揮部（下稱三軍聯訓基地）上校政戰主任，因用於民事工作款項未取得單據，為應付上級調查，涉嫌教唆恆春鎮百利商行購買洋酒江姓老闆等人（緩起訴處分），開立103年5月29日購買洋酒的統一發票憑證。案經屏東縣調查站循線查獲。

廖原本被屏東地院依違反商業會計法，判處徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，案經上訴高雄高分院後，改依偽造文書罪論處。

2審合議庭法官指出，姑念被告犯後坦認犯行，態度良好，明白確實認錯悔過及係為幫助解決單據欠缺，難以應付上級檢查，一時急切之犯罪動機、目的及所稱自年少從軍服役至今近30年、犧牲家庭、兢兢業業，無其他過錯等一切情狀，從輕發落。

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