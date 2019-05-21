一定要找到她！老翁和家人調監視器「肉搜」到好心正妹

2019-05-21 12:29

〔記者佟振國／南投報導〕人美心更美！南投縣國立暨大附中女學生彭思婷，日前在台14線中潭公路上見1名老翁獨自牽著機車步履蹣跚行走，當時日正當中，趕緊上前協助，二話不說接下機車，一路牽車陪伴老人家平安返家，老翁只知她暨大附中學生，今天特地由兒子陪同到校找到她，當面向她表達誠摯感謝。

暨大附中校長張正彥表示，高齡88歲的張就道是仁愛高農退休老師，住在埔里、國姓交界的中潭公路旁，當天老先生有事騎車要到埔里市區，半途機車故障，因為是星期天又是母親節，附近沒有營業的機車行，正中午大太陽下獨自牽著機車要回家。

當時彭思婷與親友至元首館玩，她準備搭公車先回家，就發現牽機車的張就道，主動關心協助，接下機車，一路陪伴他平安返家才離開。

張就道則是向兒子張禾民提起此事，希望能當面謝謝這位好心的女孩，但只知她是暨大附中的學生，張禾民特地向沿路住家商調監視器畫面，再拿著「好心女孩」的影像請學校幫忙尋人，終於找到就讀2年級的彭思婷，今天特地陪同父親到校向她表達感謝，並請思婷簽名，老先生想要珍藏這份難能可貴的善心。

彭思婷則表示，當天中午氣溫很高，長期曝曬真的受不了，況且是年邁的長輩，見他獨自牽著機車吃力行走， 心想一定遇到麻煩事，相信不只是她，見人有難，應該都會伸出援手。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法