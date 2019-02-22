俄羅斯正妹攝影師圓夢 辭職與上百隻狗狗生活

2019-02-22 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕許多人小時候都曾夢想住在一間大房子裡，與上百隻狗狗一起生活，俄羅斯1名正妹攝影師竟然做到了，她放棄在莫斯科的工作，毅然到鄉間開設了流浪動物之家，現在每天與上百隻狗狗一起生活。

綜合媒體報導，過去曾擔任婚禮攝影師的布什卡列瓦（Daria Pushkareva），在建立流浪動物之家以前，甚至還是個怕狗的人，但在布什卡列瓦與丈夫一起收養了1隻獨眼的小狗後，布什卡列瓦便愛上了狗狗。

布什卡列瓦與先生剛開始會收容幾隻流浪狗在他們莫斯科的家裡，但在獸醫建議他們把其中1隻有些病症的狗送養給其他家中空間較大的飼主後，他們決定放棄原先的工作、離開都市，貸款在距離莫斯科160公里遠的鄉村買了棟別墅，同時建立了流浪動物之家。

布什卡列瓦的流浪動物之家現在不只有狗狗，還有收容一些浣熊、狐狸、北極狐等等，除了她與丈夫之外，還有兩名員工在流浪動物之家照顧這些小動物。不過，由於流浪動物之家的支出相當龐大，各界零星的捐款並不足以支應開銷，布什卡列瓦有時候還是會「重操舊業」，去當攝影師為小動物們賺飼料錢。

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