屋遭祝融偏逢連夜雨！志工動員幫弱勢戶修屋

2019-05-19 13:07

〔記者王涵平／台南報導〕偏遠東山山區65歲林姓男子住宅日前遭祝融幾全毀，近日山區雨勢不斷，南市勞工局修繕志工今冒雨趕工，盼6月23日前能完工入住。

行動不便林男遭嚴重燙傷，因家中經濟不佳，房屋重建及醫療費用待援，市長黃偉哲指示勞工局全力協助修屋。勞工局今與台南市電氣業職業工工會志工進場進行水管的配置及重新建置電線管路，避免再度電線著火引起火災，因施工地點在東山山區，餐飲不便，台南市餐飲業產業工會理事長郭國仁特地準備豐盛的午餐。

電氣工會理事長陳銘泉帶領的志工犧牲假日，接續將由金屬丶鋁製品丶木工、泥水、油漆等各職業工會志工也利用星期假日進場，材料費約24萬元由東山區行善團及大台南總工會、台南市勞工志願服務協會來支應。

勞工局長王鑫基表示，截至目前已完成88戶弱勢户修繕，希望號召更多資源投入公益，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢勞工。

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