單親爸媽辛苦了！企業家連4年送愛

2019-05-11 11:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕感念單親爸媽蠟燭兩頭燒的辛苦，台南關廟區公所結合在地企業家薛文祥，以及警、軍等單位，今天聯手舉行愛心蛋糕捐贈活動，讓弱勢家庭歡度母親節，這項公益活動已連續第4年開辦，也希望小朋友能藉此體會父母的無私付出，兼具推展孝道的意義。

這屆的「感恩心、孝親行」母親節蛋糕公益活動，新增了龍崎的單親家庭，連同關廟在地，有近190戶獲贈，薛文祥也宣布，明年將再納入仁德區，讓更多弱勢受惠，擴大「愛的版圖」。

關廟公所今天結合了薛的祥頂實業，以及歸仁警分局、台南市後備指揮部等單位，在家樂福仁德店舉辦裝飾蛋糕DIY活動，邀請大小朋友參加，宣揚愛心公益，也提前慶祝母親節。

關廟長王素珠、仁德區長黃素美、龍崎區長蕭琇華等3位女區長聯手為母親節公益活動代言，市議員吳禹寰、歸仁警分局長梁仁輝也都到場共襄盛舉，氣氛熱烈。

薛文祥說，單親爸、媽們要父代母職或母代父職，平時努力工作顧家計，還要獨力照顧子女，相當辛苦，透過愛心蛋糕捐贈活動，讓小朋友懂得感恩，善盡孝道。

王素珠也指出，藉由活動拋磚引玉，希望更多愛心團體投入，一起關懷社會弱勢。

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