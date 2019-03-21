陸軍汽基廠貪瀆案 士官及廠商共18人遭訴

2019-03-21 18:39

更新第一段

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦國防部陸軍後勤指揮部陸軍汽車基地勤務廠貪瀆弊案，士官與士官長勾結業者洩漏採購案底標、驗收放水，再從中收取賄賂，今偵查終結，依涉犯貪污等罪，起訴士官長黃順暉、張弘岳、張家維、劉家宏，士官黃柏璁、林翌禎及業者劉仲仁父子等共18人。

檢調調查，金榮祥企業負責人劉仲仁等12家業者，長期承作汽基廠辦理的國軍悍馬車、中型戰術輪車等車輛機件、引擎零件等相關採購案，為求順利得標，2016年間共組圍標集團，還招攬黑道擔任標場圍事，再依標案決標金額1％，行賄汽基廠經辦採購業務的黃順暉，換取黃男洩漏標案底價、抽換標單，成功承攬31項採購案。得標後，集團交付中國進口的劣質產品，再買通汽基廠承辦驗收業務的張弘岳，驗收放水。

此外，管理儲備庫軍用品的張家維及黃柏璁，利用管理漏洞，明知業者交貨不足，避免業者遭罰，竟涉嫌偷取庫存的T型管等機件充當交貨新品，補除交貨數量不足缺口，再驗收放水。事成後，劉男等人會親赴汽基廠營區交付士官長等人現金。

庭訊時，被告均坦承犯行，檢方考量黃男等人自白犯行，審理時若表達悔悟，建請法院從輕量刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/