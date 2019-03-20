惡劣！亂倒營建廢棄物 墓仔埔也敢去

2019-03-20 21:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了偷倒廢棄物，墓仔埔也敢去！新竹縣竹北市鳳岡路2段通往第六公墓的偏僻產業道路旁，接二連三遭傾倒營建剩餘廢棄物，張姓行為人雖趁機棄車逃逸，警方祭出查扣車輛手段，迫使張男出面坦承非法棄置，全案依廢棄物清理法函送法辦。

竹北市鳳岡路2段540巷底的第六公墓產業道路旁私有地，這個月11日深夜，遭人非法棄置廢混凝土砂、廢磚瓦、廢木材、廢塑膠及廢玻璃等營建廢棄物，鄒姓土地承租人隔天一早發現，氣得牙癢癢的，躲在暗處埋伏，果然在14日深夜發現一輛可疑小貨車，正在偷倒廢棄物，鄒男衝上前阻止，張男摸黑棄車逃逸。

竹北警分局鳳岡派出所接獲里長報案後，通知縣府環保局和竹北市公所會勘，營建廢棄物沿著產業道路旁傾倒，長約20公尺，概估數量約4公噸。地方研判不肖業者疑得知道路已準備拓寬，而選在開工前偷倒，想丟爛攤子給政府。

警方說，除了調閱監視器畫面追查，並查扣小貨車，根據車號追人；而張男缺乏謀生工具，只得向警方坦承犯行，但一度辯稱獲得吳姓地主的兒子同意，吳子到場戳破謊言。

張男向警方供稱，承攬新竹市一處工地廢棄物清運工作，一天2500元工資，先後於11、14日深夜，3度將清運的營建廢棄物棄置於上述地點。張男未領有營廢棄物清除處理機構許可文件，且非法棄置廢棄物，已違反廢清法第41及46條相關規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，並可要求限期恢復原狀。訊後，警方將全案函送新竹地檢署偵辦。

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