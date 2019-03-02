垃圾丟半年仍未清也抓不到人 大肚山濫倒猖獗

2019-03-02 15:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕大肚山成為「偷倒天堂」！山谷坡地常被亂倒廢棄物，山友向市議員楊典忠反映，半年前濫倒的廢棄物至今尚未清除，擔心大肚山自然景觀被破壞。楊典忠邀市府人員會勘，環保局今天說，將通知當事人清除，並不定時派員稽查，杜絕不法。

楊典忠說，海線地區的環保問題跟空氣、水、廢棄物有關，也就是台中電廠、中龍鋼鐵及台中港卸貨碼頭等空污與逸散污染問題，河川大排污染與溶氧量不足魚群大量死亡問題，大肚山河谷與山坡地廢棄物傾倒問題，每一項都與民眾生活環境息息相關。

尤其大肚山濫倒問題，幾乎年年發生，例如沙鹿交流道附近竹林南溪上游的垃圾山，沙鹿大肚山登山步道旁山谷接連被倒營建廢棄物，半年前發生的案件不僅找不到傾倒者，廢棄物至今也還留在現場。楊典忠要求市府儘速清除，與環保局人員上山會勘。

楊典忠說，地主雖已架設鐵網圍籬，並掛上「錄影監視」牌子，但廢棄物依舊散落山谷坡地。環保局則說，將依據《廢棄物清理法》規定，查明土地所有人、使用人或管理人後，通知清除；並不定時派員稽查，以杜絕隨處傾倒，甚至破壞山林的不法行為。

沙鹿區傅先生說，每次來爬大肚山到處可見廢棄物，政府應該維護大肚山自然環境，不然實在讓人擔心大肚山會變成垃圾山。林小姐表示，大肚山的自然生態資源豐富有很多野生動物，這些廢棄物長期下來對野生動物生存環境影響很大，市府應該儘快清除。

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