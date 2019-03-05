農田濫倒廢棄物惹怒新竹市民 環保局祭鐵腕移送法辦

2019-03-05 19:05

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市民今天檢舉投訴，公道五路3段巷弄與光華二街交界一處農地，3、4年來都用鐵皮圍牆掩護，連續多次傾倒各種建築廢棄物和廢棄家具、沙發、廢木材，農地不但緊鄰大型社區和民宅，更有農田及菜園，影響環境衛生、孳生蚊蠅，也破壞市容，雨後髒水流進一旁灌溉溝渠，恐讓已插秧的農田稻作受影響。

新竹市環保局廢棄物處理科說，環保局確實接獲多次檢舉，已開罰4次，要求限期改善及清運乾淨，先前業者曾清除廢棄物，但去年開始又持續傾倒廢建材、廢磚塊，環保局已依廢棄物清理法開罰2次6000元、一次6萬元、一次8萬元，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，由檢察官傳喚地主及傾倒廢棄物行為人說明。

附近居民投訴，這用鐵皮圍起來掩人耳目的農地坪，旁邊就是稻田，前面是菜園，被民宅社區包圍，幾年前開始就陸續有重車進出，傾倒大型廢棄物，包括廢磚塊水泥，還有廢棄沙發、床墊和廢木板，髒亂程度及重車怪手開挖、傾倒的聲音，孳生蚊蠅和灰塵，讓附近居民難以忍受，苦不勘言。

居民說，多次檢舉都不見業者清除，懷疑是否有民代撐腰，否則如此誇張行徑，都不見公家單位強力執行公權力。

環保局廢棄物清理科說，已多次派稽查人員現場開罰並要求限期改善，經查，農地佔地約500平方公尺，不肖業者多次違法堆置大型廢棄物和土方、廢棄沙發、廢木板及資源回收物等，廢棄物達200立方公尺之多。

業者未依規改善，違法事實明確，環保局除了嚴處重罰，也依廢棄物清理法第46條第4款規定，檢具相關事證，移送檢察署偵辦，最重者可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保局已要求土地所有人、管理人或使用人，需負責事後清理責任，要求限期將廢棄物清除乾淨，同時會加強稽巡查，避免污染源擴大。

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