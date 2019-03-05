農田濫倒廢棄物惹怒新竹市民 環保局祭鐵腕移送法辦

新竹市民投訴檢舉公道五路三段巷弄與光華二街交界一處農田遭堆置大批廢棄物和廢建材，居民多次檢舉都未清除，傳出惡臭、孳生蚊蠅，居民苦不堪言。（記者洪美秀攝）

新竹市民投訴檢舉公道五路三段巷弄與光華二街交界一處農田遭堆置大批廢棄物和廢建材，居民多次檢舉都未清除，傳出惡臭、孳生蚊蠅，居民苦不堪言。（記者洪美秀攝）

2019-03-05 19:05

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市民今天檢舉投訴，公道五路3段巷弄與光華二街交界一處農地，3、4年來都用鐵皮圍牆掩護，連續多次傾倒各種建築廢棄物和廢棄家具、沙發、廢木材，農地不但緊鄰大型社區和民宅，更有農田及菜園，影響環境衛生、孳生蚊蠅，也破壞市容，雨後髒水流進一旁灌溉溝渠，恐讓已插秧的農田稻作受影響。

新竹市環保局廢棄物處理科說，環保局確實接獲多次檢舉，已開罰4次，要求限期改善及清運乾淨，先前業者曾清除廢棄物，但去年開始又持續傾倒廢建材、廢磚塊，環保局已依廢棄物清理法開罰2次6000元、一次6萬元、一次8萬元，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，由檢察官傳喚地主及傾倒廢棄物行為人說明。

附近居民投訴，這用鐵皮圍起來掩人耳目的農地坪，旁邊就是稻田，前面是菜園，被民宅社區包圍，幾年前開始就陸續有重車進出，傾倒大型廢棄物，包括廢磚塊水泥，還有廢棄沙發、床墊和廢木板，髒亂程度及重車怪手開挖、傾倒的聲音，孳生蚊蠅和灰塵，讓附近居民難以忍受，苦不勘言。

居民說，多次檢舉都不見業者清除，懷疑是否有民代撐腰，否則如此誇張行徑，都不見公家單位強力執行公權力。

環保局廢棄物清理科說，已多次派稽查人員現場開罰並要求限期改善，經查，農地佔地約500平方公尺，不肖業者多次違法堆置大型廢棄物和土方、廢棄沙發、廢木板及資源回收物等，廢棄物達200立方公尺之多。

業者未依規改善，違法事實明確，環保局除了嚴處重罰，也依廢棄物清理法第46條第4款規定，檢具相關事證，移送檢察署偵辦，最重者可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保局已要求土地所有人、管理人或使用人，需負責事後清理責任，要求限期將廢棄物清除乾淨，同時會加強稽巡查，避免污染源擴大。

  • 新竹市公道五路三段巷弄與光華二街交界一處農田，多年來遭堆置建築廢棄物、廢木建材及廢棄沙發床墊家具。（記者洪美秀攝）

    新竹市公道五路三段巷弄與光華二街交界一處農田，多年來遭堆置建築廢棄物、廢木建材及廢棄沙發床墊家具。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市環保局多次稽查開罰，將移送檢察官偵辦。（記者洪美秀攝）

    新竹市環保局多次稽查開罰，將移送檢察官偵辦。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市這處農地遭貨倒各種廢棄物和廢建材，散發惡臭、噪音擾人，緊鄰的社區居民苦不堪言。（記者洪美秀攝）

    新竹市這處農地遭貨倒各種廢棄物和廢建材，散發惡臭、噪音擾人，緊鄰的社區居民苦不堪言。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市這處農地遭棄置各種廢棄物和廢建材，一旁就是農田和菜園，居民多次檢舉都未清除。（記者洪美秀攝）

    新竹市這處農地遭棄置各種廢棄物和廢建材，一旁就是農田和菜園，居民多次檢舉都未清除。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市這處鐵皮圍著竹農地多年來遭頃到各種廢棄物和廢建材。（記者洪美秀攝）

    新竹市這處鐵皮圍著竹農地多年來遭頃到各種廢棄物和廢建材。（記者洪美秀攝）

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