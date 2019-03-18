3車車禍毀護欄 只有他要賠

2019-03-18 15:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］國道二號西向10.8公里處，去年11月間發生3車車禍事故，國道護欄也因此被撞毀，交通部高速公路局北區養護工程分局向3車駕駛及雇主求償，最後桃園地院判決僅有大貨車駕駛及其雇主，須連帶賠償2萬1270元。

這起3車車禍事故，原本是林姓、陳姓自小客車駕駛，在行經國二西向10.8公里處時，因變換車道不當發生碰撞，後方林姓大貨車駕駛因閃避不及，先撞上其中一輛小客車後撞上護欄，造成護欄毀損。

高公局北區養護工程分局主張，林姓、陳姓小客車駕駛及林姓大貨車駕駛，分別因變換車道不當、未保持安全距離發生事故，撞毀其所管轄的護欄，3人及林姓大貨車駕駛的雇主，須負連帶賠償責任。

林姓、陳姓小客車駕駛辯稱，發生事故時兩人的車並未實際撞擊到護欄；林姓大貨車及雇主則辯稱，是林姓、陳姓兩車發生車禍，他因來不及煞車才失控撞護欄，並無肇責。

法官勘驗車輛行車紀錄器，林姓、陳姓小客車駕駛碰撞後停下，都沒有撞擊到護欄，但林姓大貨車因未保持安全距離，隨即撞上其中一輛小客車，再失控撞擊護欄，與護欄毀損有直接因果關係；此外，後續的撞擊與前次距離僅短短10秒，難認林姓、陳姓小客車駕駛有充足的時間設置警示標誌。

因此，判決林姓大貨車駕駛及其雇主，須連帶賠償2萬1270元的護欄修復費用，林姓、陳姓小客車駕駛則免賠。

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