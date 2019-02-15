聯結車撞破國道護欄墜邊坡 車內2人幸輕傷

2019-02-15 11:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕聯結車駕駛陳姓男子上午7點多駕車行經國道1號南下45.2公里桃園市下坡路段時，疑因失控自撞衝破護欄後墜落邊坡，因衝撞力道過猛，聯結車的車頭還斷裂墜下約10公尺才停下，還好陳姓男子與車內乘客顏姓女子都僅幸運輕傷，也未殃及其他車輛，不過國道南下交通因為車禍大塞車，一度回堵近10公里。

警方說，聯結車疑因失控，先擦碰外側的護欄後，車頭轉向，衝向內側護欄，因衝撞力道猛烈，聯結車先衝破護欄，因車架被卡在護欄上，車頭再向前衝導致斷裂並翻下約10公尺的邊坡。

桃園市政府消防局緊急派員前往救援，將62歲陳男、58歲顏女緊急送往林口長庚紀念醫院救治，消防隊員說，兩人的意識清楚，陳男上臂右側疼痛、頭部擦傷，顏女右上臂、背部疼痛，都無大礙。

聯結車的車架卡在內側護欄，事故發生後讓內線2車道無法通行，國道1號南下交通一度受到嚴重影響，甚至回堵10公里，警方說，外側護欄疑似燒焦痕跡應為聯結車輪胎摩擦所致，詳細肇事原因與責任，都還有待進一步調查。

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