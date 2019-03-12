要學生罵陳菊、民進黨 高中韓粉老師身分被起底

2019-03-12 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「我是中壢人」今（12日）晚PO出一段影片，一名中壢高中學生指控一名音樂老師常在上課談論政治，影片中該師稱前市長陳菊造成高雄5000坑洞，逼迫全班跟他喊口號「5000洞之雄」，還歌功頌德國民黨，要求學生罵民進黨的人都是白癡。而這名老師身分也被起底了。

一名中壢高中學生投稿「我是中壢人」粉專，控訴校內一名音樂老師上課時間不斷談論政治，甚至經常逼迫全班同學跟著他喊口號。影片中該師陳稱菊造高雄成5000坑洞，並逼迫學生跟他喊「5000洞之雄」、「5000洞之菊」等口號，學生控訴，該師甚至「逼我們一起跟他歌功頌德國民黨，貶低民進黨，說聽信民進黨的人都是白癡」。

影片曝光後引發網友熱議，據《三立新聞網》報導，該名老師身分為中壢高中武姓音樂老師，曾在2014年call in進政論節目談民主與法治，並抱怨「我們就是中華民國，怎麼一堆老師在講我們是台灣」？

報導指出，還有中壢高中畢業校友在PTT指出，武姓老師上課風格就是，「二上時標準程序：校歌、國歌、放電影，二下時標準程序：擁核，唱禮運大同篇、放電影」；這位老師也曾被校長糾正，國歌為國中音樂課程，不適合於高中課程教學，他上課播放的電影都是盜版片，甚至傳出被學生發現「抽屜內藏有大量謎片」。

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