他爆韓國瑜網路聲量雪崩式下跌 李來希崩潰嗆這2字

2019-03-11 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕近日在臉書指高雄市長韓國瑜的網路聲量已呈現「死亡交叉」的桃園市議員王浩宇，今（11日）凌晨又發文指出韓國瑜聲量「繼續雪崩式下跌」並附圖佐證，除引起韓粉砲轟，連全國公務員協會理事長李來希也留言怒嗆「鬼扯」2字。

王浩宇日前先在臉書表示，根據「臉書的留言、心情表述」，發現這幾天韓國瑜面臨了當選後最大的衝擊，這是韓國瑜首次臉書上的負面情緒比正面情緒多，網路聲量已呈現「死亡交叉」。

王浩宇11日凌晨又在臉書指出，「最新的正負聲量出爐，韓國瑜狀況越來越慘，兩天來多了超過10%的負面聲量，分析帶來負面聲量的最主要的關鍵字，今天是鄧紫棋、潘恆旭、農產品、貓熊，簡單來說就是這些議題讓韓國瑜扣分。」

認同王浩宇的網友留言「他整個團隊自爆，快下神壇了」、「嘖嘖嘖，真是越來越喜歡潘恆旭了，加油，2020靠高雄光光局長敗國民黨的票」，但持相反意見的網友則說「親民愛民說真話的韓總聲量支持度還是第一。別聽王浩宇屁話」、「人家努力讓農漁民增加收入，而王先生整天在練笑話，高下立判」。

去年選前曾在臉書發文「如果韓國瑜當選的話，我就揪團到高雄置產」的李來希，看到王浩宇這篇文章似乎也無法接受，直接在王浩宇臉書留言怒批「鬼扯」2字。

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