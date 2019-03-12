老師是韓粉！中壢高中學生錄影爆：逼喊口號貶低民進黨

2019-03-12 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕中壢高中有學生PO出影片，控訴學校的音樂老師總是在上課時談論政治，影片中該老師不但痛批陳菊造高雄成5000坑洞，還逼迫學生跟著他喊「5000洞之雄」、「5000洞之菊」；而學生因為實在忍不住，才公開相關影片，希望學校能給個交代。

臉書粉專「我是中壢人」今（12日）晚PO出一段影片，表示一名中壢高中學生投稿粉專，指控表示，學校的一位音樂老師總是在上課時間談論政治，還逼迫全班跟著他喊口號，逼全班一起跟他歌功頌德國X黨、貶低民X黨，說聽信民X黨的人都是白癡。

學生指出，大家都忍很久了，之前有學長姐家長跟學校反應，卻都石沈大海，學校明明知道這些事卻粉飾太平，而且這位老師一直以來都沒上過正課，還要求副班長在教師日誌上寫一些他根本沒上過的課程內容，自己真的忍不住才想公開這段影片。

對此，桃園市議員王浩宇表示，已經知道此事，並指出該名老師疑似違反行政中立，將盡快請立委要求教育部調查，要求老師停止類似行為。

而網友也紛紛在該貼文下留言表示「這種人也能當老師？」「教育失敗不是沒道理」、「這是老師的模樣嗎？」「好誇張喔」、「典型的不適任教師」、「厲害了中壢」。

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