有夠沒風度！ 酒吧老闆不挺韓國瑜 竟遭韓粉嗆「不要臉」

2019-02-20 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在一家酒吧開直播，邊喝調酒邊介紹高雄酒吧指南，但其中一間被介紹的酒吧「ヒゲMasa」發聲明，澄清與韓國瑜沒有任何關係，列入指南一事也未被告知，沒想到卻遭韓粉留言謾罵，甚至有人私訊大罵店家「不要臉」。

高雄酒吧「ヒゲMasa」在官方臉書表示，前晚「禿子」的直播影片手拿的高雄酒吧指南與他們店家「ヒゲMasa」完全沒任何關係，那是「部落客和他的事」，根本沒告知店家，他們也是看到新聞才知道。

沒想到韓粉得知店家切割韓國瑜的消息，氣得湧入「ヒゲMasa」臉書留言謾罵。

據《三立新聞網》報導，酒吧老闆Masa桑表示，韓國瑜直播時拿這張宣傳圖，根本沒有向店家告知，他最在意自己被貼上「挺韓」的標籤。

老闆更透露一些被韓粉嚴重攻擊的訊息，例如「丟臉喔」、「高雄的74萬傻逼們得了敗選後遺症」、「不要臉的店家，祝你早日關門」等等，但強調不想把事情鬧大、不想與韓粉正面衝突，只希望大家能理性討論事情。

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