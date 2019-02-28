曝光「這原因」 韓國瑜支持者心寒：不想再當韓粉了

2019-02-28 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在去年大選前就颳起一陣「韓流」，選後熱度也絲毫未減，一舉一動都受各界關注；不過日前有名網友表示，自己曾經是一名「韓粉」，在選後發現韓國瑜的話「很空洞」，該網友不但失望地表示「不再當韓粉了」，也酸酸地稱韓「唬爛功力在直銷界可達藍鑽等級，何苦還跑來當高雄市長」。

原PO網友日前在PTT女孩板（WomenTalk）發文，表示自己在韓國瑜剛出來選、士氣沒有很高的時候就很欣賞他，認為他「講話夠簡單、夠真誠、夠鄉土」，喊出的「捲起袖子幹」、「全台首富」、「台北拚政治，高雄拚經濟」以及最有名的「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」等口號都很吸引人；原PO也說，看看目前檯面上，有哪個政治人物可以用「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」那麼鄉土兼自嘲的方式來展現自己。

不過原PO說，突然就在某天，覺得韓國瑜講得話「好像都很空洞」，就再也不想當韓粉了，「事後我的感覺真的沒錯QQ」。他也感嘆表示：「只是能看透的人不多，特別是年紀長大，鄉土性更重的老人，會覺得韓國瑜講話很有親和力，很有那種可以一起打拚的感覺。」

原PO最後更狠酸韓國瑜表示：「是說韓總也是委屈了，依照他畫唬爛的功力，在直銷應該可以做到藍鑽階級，早就可以躺著賺了，何苦還跑來當高雄市長！」

對此，其他網友也紛紛留言表示「上了才發現根本沒有之前想得這麼簡單」、「聽到身邊人吹捧 還說韓講話很幽默」、「他一直很空洞阿 目前也是炒短線靠中國 沒在幫高雄做長遠規劃」、「之前有人分析一樣的問題 主因是有人在操盤抬高聲勢」、「在他還沒選上就看穿他是嘴砲王了」、「唬爛+收割+賣台王」。

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