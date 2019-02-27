槓上陳文茜！尹立不讓韓國瑜收割「草地音樂會」

2019-02-27 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕不只將「魔力紅」和韓流扯上邊，在前高雄市長陳菊時代就有的「草地音樂會」居然也傳出被歸功於現任市長韓國瑜的「韓流」！為此，前文化局長尹立出面駁斥高雄「2月代言人」陳文茜粉專的PO文。

高雄2月代言人陳文茜「文茜的異想世界」粉專PO文聲稱「我特別拜託新市長不要停辦草地音樂節」，並介紹了今年的活動，且稱高雄「因為負債太高，不能花大錢辦活動：於是今年沒有從國外邀請知名藝人，也沒有禮聘台灣知名搖滾樂團；而完全由高雄市獨立交響樂團，表演演奏悅耳的國際知名電影配樂，與民同樂」。

陳文茜粉專PO文的表達方式，讓不少人誤以為此活動為韓市府規劃，甚至連高雄觀光局長潘恆旭也轉PO了這篇貼文。

對此，尹立表示：「城市不會在自我矮化中進步，更何況草地音樂會是從高雄市發明的。」他指出，「草地音樂會是在2009年一月，由我上一任文化局史哲局長擇定在高美館面湖草坡演出『譚盾電影音樂會』，這是『一場沒有椅子的音樂會』，自此與自然環境結合的草地音樂會，以各種形式風行全台，而高雄也以此跟電影影像結合，售票並作為每年春天藝術節開場的大型交響音樂會，是春藝的品牌也是高市交的招牌」。

針對陳文茜臉書上的PO文，尹立更進一步強調，「草地音樂會幾乎每年是演出前一年就簽訂，12月就售票，哪來（而且也已經售票）拜託之事」？「文茜的異想世界」粉專稍早已將該文撤下，今天下午重貼一篇「文茜的異想世界」電視節目2015年大幅介紹當年舉辦的草地音樂會回顧影片。

尹立臉書文章：

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