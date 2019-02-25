時機成熟了？ 韓國瑜言行爭議多 他提「7罪狀」籲罷免

2019-02-25 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後爭議不斷，除政策不斷跳票外，喝酒開直播、身體勞累缺席市政會議，卻能到處幫同黨候選人站台，這兩天參訪馬來西亞原訂要與馬國官員、國會議員見面，也頻頻被打臉。對此，有網友提出韓國瑜「7大罪狀」，詢問「罷免韓國瑜時機是不是成熟了？」

一名網友ben108472在PTT政黑板（HatePolitics）發文表示，韓國瑜有以下7大罪狀：1.欺騙市民，選上前的政策（愛情摩天輪，太平島挖石油等）全數跳票；2.身為高雄市長到處輔選，黨市不分，完全搞不清楚自己身份；3.放任觀光局長到處亂放話，得罪藝人，吃廠商豆腐，還嗆來罷免我看看啊。

4.選前政治0分，選後政治100分，支持九二共識，一國兩制，卻說九二共識有一中各表，公然說謊。政治上砲打中央，推卸責任，卻被發現一再說謊；5.馬來西亞丟光台灣人的臉，說要見人，別人卻說沒這回事，還推給蔡英文隔空打壓；6.沒有長期規劃，天天只會靠夜市炒短線，天天拋議題卻沒一個能實現，實際上高雄經濟沒有改變；7.高雄市長管到中央兩岸政策，還砲打中央不給簽協議，簡直莫名其妙。

ben108472接著表示，「還有很多罪證就不說了，高雄市民已經憤怒到了極點，罷免時機是否已經成熟？」文章一出引發網友熱議，留言「拜託不要，每天都有笑話看，還有一群智商有問題的韓粉搞笑，不好嗎？」、「是成熟了!!!只是用鍵盤罷免不了!!」、「台中顏小燕子表示：千萬不要，這樣沒人可以坦了」、「支持，現在正是好時機」、「我們韓神不可能有錯 他是台灣的奇蹟」。

針對網友討論是否罷免韓國瑜的議題，高雄市觀光局長潘恆旭日前曾指出，韓國瑜施政滿意度高，「高雄人捨不得罷免」。

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