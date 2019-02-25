韓國瑜頻被打臉...訪大馬見不到官員 他酸：低級綜藝

2019-02-25 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜帶領團隊出訪星馬，沒想到在馬來西亞與當地國會議員、官員碰面的規劃屢屢喊卡，不僅抵達機場沒有政要接機，昨晚晚宴與今上午早餐會，原本傳出會與馬國官員、國會議員碰面，結果通通落空。對此，樂團「拷秋勤」狠酸，這根本是台灣政治歌廳秀的「低級綜藝」。

韓國瑜率團出訪馬來西亞，昨晚晚宴原本傳出有馬國官員會到場，結果並沒有，今天上午早餐會也傳出會與3名馬國國會議員碰面，結果還是沒有，傳出韓國瑜此行疑似被打壓的消息，有媒體更將矛頭指向蔡政府，外交部急著澄清報導非事實；另有當地媒體向官員查證後，獲得回應是本來就無此安排。

對此，拷秋勤表示，這根本就是台灣政治歌廳秀，「雙天王呵B&蛞蝓，玩出低級綜藝新滋味。」更酸說「自己買機票跑去對方國家，吹牛說要會見天一樣大的高層，但根本就沒約。撲了個空被對方打臉，反過來怪民進黨打壓，粉絲一起生氣氣」。

拷秋勤還藉此搞KUSO照樣造句，「不瞞大家說，小編本來早上要去走奧斯卡紅毯的，但都是因為民進黨打壓，所以無法成行，真的很可惡」。網友也留言酸說，「我本來要跟三上悠亞拍片的，但都是因為民進黨打壓」、「威力彩本來已經不顧北京反對，要開我簽的6+1碼了，都是因為民進黨打壓啦」。

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