韓國瑜被「放鴿子」？ 網友：晚宴菜單爆「真相」

2019-02-25 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜正出訪星馬，有媒體傳出韓國瑜疑似被打壓，導致昨（24）日晚宴等不到吉隆坡市長等官員代表，引發外界關注。對此，有網友發文指稱，吉隆坡市長是回教徒，但晚宴第一道菜竟然是「烤全豬」，質疑韓團隊早就知道大馬官員「不會來」。

韓國瑜率團出訪馬來西亞，昨晚晚宴原本傳出吉隆坡市長等馬國官員會到場，結果並沒有現身，接著傳出韓國瑜此行疑似被打壓的消息，有媒體更將矛頭指向蔡政府，外交部急著澄清報導不是事實。

對此，有網友在PTT發文指出：「韓國瑜說，本來要宴請吉隆坡市長，結果疑似被打壓所以被放鳥，而且還說在餐廳等無人，你宴請回教徒吃晚宴，結果約在中餐廳？第一道料理還是烤全豬，然後說等不到人被放鳥。」

網友質疑韓國瑜，「請回教徒吃烤豬，不是本來就沒要找，不然就是白癡....」。其他網友見狀紛紛留言酸說，「韓粉要進攻穆斯林囉！」、「餐廳老闆是綠的，故意出烤全豬」、「就說人家是出國玩不行嗎」、「總之 韓導要演戲編劇本 還是要多做些考據的工作啊」、「又一個不顧北京反對不來的嗎XD」。

韓國瑜繼昨晚晚宴等不到馬國官員代表後，今上午原訂也要與3名馬國國會議員進行早餐會，結果3人最後都沒有出現，又有媒體以此聲稱韓國瑜又遭打壓，但被點名的大馬國會議員陳國偉受訪時卻說「沒有這回事啊，我剛剛是見了吉隆坡市長才對」，強調從沒有這個計畫。

對於聲稱原本要見馬國官員、國會議員等行程不斷「生變」，韓國瑜強調，原本確實有些安排，但後來不清楚為何有變，如果當地官員說沒有就是沒有，對於當地安排一切尊重。

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