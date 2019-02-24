訪馬首簽億元訂單好滿意 韓國瑜：高雄是「沉睡的巨人」

2019-02-24 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天出訪馬來西亞，妻子李佳芬也陪同出訪。此行首日就簽下一筆1億元訂單，韓國瑜似乎非常滿意第一天就有所斬獲，形容高雄就像是沉睡了數十年的巨人，強調今年就是這個巨人的「崛起之時」。

綜合媒體報導，韓國瑜和市府幕僚及農會人員到新加波和馬來西亞招商，今天下午1點多，一行人抵達吉隆坡機場時，除了我駐馬大使洪慧珠到場接待，還有許多僑胞拿著青天白日滿地紅的國旗迎接。

馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林永昌表示，在馬台商知道韓國瑜要來都十分雀躍。

韓國瑜一行人下午與馬來西亞乾糧進出口總商會見面，高雄市農會理事長蕭漢俊與商會的拿督斯里蔡寶強簽訂MOU，帶進1億元的農漁乾貨訂單。

蔡寶強表示，期待與高雄未來的合作，商會也會當起促進馬國進出口的橋梁，除了推廣馬國產品，同時也會將台灣的農產推銷給馬國消費者。

韓國瑜開心地表示，高雄就像是沉睡了2、30年的巨人，今年將會崛起！

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