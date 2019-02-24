韓國瑜出訪星馬穿西裝：不要以為我是土包子

2019-02-24 08:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天搭機飛往馬來西亞首都吉隆坡，展開4天的星馬行程，他一早在桃園機場受訪時強調，太太同行是因為擔心他身體不好，但太太是自掏腰包。

韓國瑜今早由桃園搭機飛往吉隆坡，他在桃園機場接受媒體聯訪時表示，此行有幾個目的，第一是城市交流，其次是幫農漁產品找通路與訂單，第三是與華僑及當地企業家的情感互動，第四是介紹嶄新高雄的新型態、新朝氣與蓬勃的高雄。

韓國瑜強調，這次出訪有一個很重要的訊號，就是高雄的未來張開雙臂，迎向所有國家地區，希望這趟能達到這些目的。

媒體詢問說，夫人李佳芬為何同行？韓國瑜說，太太是擔心他身體不太好，因此自掏腰包前往。媒體追問：「是您邀請她，還是她主動參加的？」韓國瑜則說：「這不是重點，重點是能不能滿載而歸」。

媒體又問說，出訪時夫人會當您的分身嗎？會替您跑行程嗎？ 韓國瑜回說：「不會啦，我們有副議長還有議員，妳怎麼老是問兩性問題」。

至於這次行程有一些沒有曝光，是擔心見光死嗎？

韓國瑜說，「有一些人的身分，我們就盡量低調保密尊重」，用這種低調方式 一樣達到交流目的，可是彼此減少不必要困擾，到時候就會一一呈現。

韓國瑜也說，這次出訪的拜會行程，他都以穿西裝為主，「不要以為我是土包子」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/