韓粉拱韓選總統、李佳芬選市長 網酸「花蓮國第二」

2019-02-16 10:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓粉在臉書「韓國瑜後援會」貼文，拱韓國瑜選2020總統，夫人李佳芬則出馬選高雄市長，稱讚兩人簡直是夢幻組合，有網友則酸說：「花蓮國第二」。

高雄市長韓國瑜的網路聲量不墜，一些藍營人士、媒體與名嘴，造神力度也愈來愈強，力拱韓國瑜參選2020年總統。

韓粉也在臉書「韓國瑜後援會」貼文，支持韓國瑜出馬競選2020年總統大位，高雄市長遺缺則希望韓國瑜夫人李佳芬出馬競選，稱讚兩人簡直是夢幻組合。

其他韓粉則稱讚李佳芬擁有豐富的政媒資歷，有親和力接地氣，接替韓國瑜出來選高雄市長，簡直是最完美組合，一定都會選上。

對於韓粉的建議，批踢踢網友一面倒狂噓說：「這是一個花蓮王跟花蓮后的概念嗎？」、「花蓮國第二」、「不是跟韓國瑜搭配正副總統嗎」、「韓冰要不要順便出來選立委？」

李佳芬昨天回雲林縣議會參加新春團圓活動時，針對韓國瑜選總統聲浪，她則回說「韓國瑜選總統，太看得起他了，想太多了。」

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