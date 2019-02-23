外甥女神似韓國瑜...她嘆該開心還是傷心？ 網友全笑翻

2019-02-23 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後話題不斷，網路上韓粉和韓黑各成一派，只要有韓國瑜的相關消息總能引發熱議。而近日有一名網友在臉書分享外甥女的照片，感嘆地說，「為什麼我家2個月的外甥誰不像，像韓國瑜啊？」許多網友看到照片全都笑翻了。

一名女網友昨天（22日）在臉書「爆怨公社」po文說，「為什麼我家2個月的外甥誰不像，像韓國瑜啊？」還感嘆說，「女寶寶像韓國瑜，不知道要開心還是傷心」。照片中可看到，女嬰撞臉韓國瑜，兩人眼神、鼻子及嘴巴都有幾分神似，最像的頭型更可說是一模一樣。

照片曝光後引起網友熱烈討論，許多網友笑稱，「可愛啊！錢進來怎不好呢？」、「別說了...除非她家是韓粉家庭，不然根本笑不出來」、「長大變韓瑜就好」、「真像，趕上韓流了」。

也有網友留言安慰，「其實女大十八變，通常長大都會變得很美」、「長大會越來越可愛的啦」、「哈哈真的有點像，不過聽說小時候像男生的，大了會變大美女」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/