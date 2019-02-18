「從未和高市府討論賽馬」 香港馬會再打臉韓國瑜！

2019-02-18 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜又再度被打臉！韓國瑜上月底表示，與來自香港馬會已退休董事林雋軒等人會面並聽取簡報，但在媒體報導後，香港賽馬會立刻發聲明「未派出任何代表與任何高雄官員會面」；沒想到香港賽馬會今（18日）又發正式聲明，強調「本會從沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論，任何馬會前僱員並不代表馬會。」

韓國瑜近日接受《鏡周刊》專訪時又強調，針對高雄賽馬產業「香港馬會聽到我們（的想法），他們主動關心高雄賽馬，他們幫我打造一個需求表，土地需要多少？空間需要多少？引進多少設備等等，創造大概有9萬7千人的工作機會」等等，大談他的賽馬「夢」。

但香港賽馬會今罕見在官網再度發出聲明，重申「本會從沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論；本會也沒有參與任何相關的工作，包括韓國瑜市長所提及的土地、空間及設施等需求評估。任何馬會前僱員就高雄賽馬發展的參與及工作，以及他們所提供或可能提供的意見，僅屬有關人士的個人參與及意見，並不代表馬會。」直接戳破韓國瑜賽馬「夢」。

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