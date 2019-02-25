高雄負債3千億2個月還7百億？ 真實債務曝光打臉韓國瑜！

2019-02-25 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前不斷放話說高雄負債3100億，但時代力量立委黃國昌近日在臉書PO出「審計部匯整至2018年年底，各地方政府的公共債務餘額」，顯示高雄負債為2431億；臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」也貼圖整理六都負債圖，狠狠打臉韓國瑜「欠3100億」的說法。

黃國昌在臉書表示，審計部匯整至2018年年底，各地方政府的公共債務餘額，絕對金額前三名為：高雄市2431億、新北市1333億、台中市1026億。而「高雄點Kaohsiung.」貼出的「直轄市未償還債務」圖表中可見，台北市-938億、新北市-1333億元、桃園市-326億、台中市-1026億、台南市-603億元、高雄市-2431億元。

「高雄點Kaohsiung.」更狠酸，「厲害了我的財政局長～啊你不是說負債超過3100億嗎？」，還Hashtag「上任兩個月還債700億哦」、「財政局長快出來打招呼呦」、「看看韓團隊怎麼陰高雄」、「多報的負債直接當現成政績」。

網友見狀也留言大酸，「蓮花燈會賺700億」、「厲害了我的韓導，居然上任短短幾個月就還那麼多錢。」、「韓神啊～韓神大顯神威」、「2千4百多億其實選舉前就已經解釋過了，偏偏韓導還是說負債3000億..嘖嘖」、「700億元有可能偷偷挖石油還貸」。

更有人嘲諷的說，「能力那麼強！那就......酸宗痛（選總統）啊！」

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