國民黨宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪20萬 一審判12年將停職

國民黨宜蘭三星鄉長李志鏞，涉貪20萬元一審遭判有罪將停職。（記者王峻祺攝）

國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞，涉嫌辦活動時圖利特定廠商、收取20萬元賄款，宜蘭地方法院今天依違反貪污治罪條例之違背職務收賄等罪，重判12年，褫奪公權3年。因一審有罪，李志鏞依法將被停職，由縣政府派員代理。李未到場聽判。

宜檢調查，李志鏞在2019至2020年間，將「花海周邊意象」及「年節街景暨落羽松夜間光廊」兩大採購案，內定給廠商張聖謙得標。期間不僅接受張男的高檔餐酒招待，更在兩案分別驗收完成後，各收受20萬元的期約賄款。

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此外，針對「耶誕樹裝飾案」，李志鏞也違法指示下屬將施工經費切割為4筆10萬元以下小額採購，藉此規避政府採購法，逕行指定由張男承作。後續更透過由棚架舞台業者沈東駿，開立不實會計憑證辦理核銷，使張男順利取得18萬餘元的不法利益。

李志鏞因涉貪案於2023年5月遭羈押並停職。同年7月檢方依貪污治罪條例之違背職務行為收受賄賂罪、對主管事務圖利罪，以及刑法洩漏國防以外秘密罪、公務員登載不實偽造文書罪等起訴，法官裁定50萬元交保，隨後申請復職。

宜蘭地院今天審結，法官認為李志鏞在「花海周邊意象」及「耶誕樹裝飾案」事證明確，犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑12年，褫奪公權3年。沒收扣案犯罪所得20萬元；其餘被訴「年節街景暨落羽松夜間光廊」期約、收賄部分無罪。。

依地方制度法規定，鄉鎮市長若因貪污治罪條例案件，經法院一審判處有期徒刑，自判決日起即會被停職，並由縣政府收到判決書後，指派代理鄉長。李志鏞因被重判12年，年底選舉有意轉戰縣議員，根據「公職人員選舉罷免法」第26條第1項第10款，規定受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決，尚未確定者，不得登記為候選人。

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