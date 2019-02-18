鄉民怒喊罷免韓國瑜 潘恆旭：高雄人捨不得

2019-02-18 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜爭議不斷，上任不到2個月就有網友急著想要罷免，對此，高雄市觀光局長潘恆旭說，韓國瑜施政滿意度高，「高雄人捨不得罷免」。

有網友到PTT發文表示，韓國瑜上任後，「高雄完全變成綜藝城市」，文化日漸低俗，自稱政治0分的韓國瑜也「越來越傾中」，高雄市民心中的不滿不斷上漲，原PO拋出罷免議題說，罷免案預估20多萬人動員就能通過，原PO認為，「目前高雄很明顯已經分為兩派」，加上不滿韓國瑜的人有日漸增加的趨勢，對罷免案持相當有信心。

不少網友看到力挺，「加油，我超想看罷免的」、「我覺得百分之百會成功，一定百萬高雄人響應」、「罷起來+1」、「現在高雄人一定會支持的！會成功」、「高雄人不想再丟臉下去了」；不過也有網友擔憂若罷免成功，韓國瑜會跑去選總統，「想當初韓為何會選高雄市長」、「這個催下去一定會選總統」。

據《蘋果》報導，不過潘恆旭則認為，韓國瑜民調的表現上，滿意度都相當不錯，高雄人不會捨得罷免韓國瑜，以目前的施政滿意度，光是連署罷免就有困難。

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