韓國瑜再喊讓九二共識走下去 網友轟：說不談政治還不閉嘴！

2019-02-17 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕兩岸論述引發蔡英文總統與高雄市長韓國瑜隔空交火，韓國瑜日前再度表示，蔡總統還是沒有說清楚要帶領台灣2300萬人民何去何從，如果答不出這個問題，「九二共識就應該繼續走下去」。對此，網友怒轟「說不談政治，卻狂提九二共識，到底是怎樣」？

韓國瑜15日上午在田寮區大南天福德祠參拜時表示，蔡總統還是沒有說清楚要帶領台灣2300萬人民走向何處，他認為，這是身為總統最基本的職責所在，要先把這問題說清楚講明白，不能含糊帶過。

對於蔡英文在臉書批判「我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，沒有指腹為婚」這回事，韓國瑜回應，「蔡總統可以批判我、指責我、酸我、甚至踩我兩腳、打我腦袋、看不起我都沒關係」，重點是中華民國總統要告訴台灣2300萬人未來要走往哪個方向？如答不出這個問題，九二共識就應該繼續走下去，「因為這能穩定兩岸、幫助所有民眾得到一個和平的環境」。

對於韓國瑜就此議題繼續發表看法，網友紛紛痛斥「政治0分變政治100分啦」、「這政治值...已經100000000分了啊」、「請問你是市長，還是陸委會主委」、「為何要死守著一個自欺欺人的共識 簡直愚蠢」、「這傢伙真的是習近平的內應」、「當初說不談政治 還不閉嘴」！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/