網酸上任2月「什麼都沒做」 韓國瑜反擊：這些不用我吹牛

2019-02-17 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜今缺席高雄馬拉松，反而跑至台南、彰化替立委候選人輔選，引發網友質疑，不過晚上他在臉書上開直播，除了推起「高雄酒吧觀光」，試喝調酒宣傳「高雄跑BAR」活動外，也向市民報告他最近忙個不停，到底是在忙些什麼，並非網友所說的「他什麼都沒做」。

面對網友質疑韓國瑜這兩個月到底做了什麼，韓國瑜說，「我不用吹牛啦，有網友批評我什麼都沒做，還讓高雄倒退嚕了，甚至有網友還酸說，全高雄人都覺得很悲哀，全台灣都在笑高雄人」，但請「看看我們一個燈會來了多少人，光過年這9天就估計超過140萬人」進來高雄觀光，「然後市長什麼都沒做」？

另外，他還說，3月8日開始，高雄5大醫院還要推出醫療觀光，將各醫療體系整合起來，吸引所有外地人到高雄健檢、美容，「我這個高雄市長，什麼都沒做」？韓國瑜認為，他到底有沒有做事，其實是要看民眾「是從什麼角度去看」。

韓國瑜表示，雲嘉南屏東700多萬民眾要出國還要去特地去桃園機場坐飛機，他最看不下去，整個南台灣都沒有一個現代的國際機場，真的相當不合理，未來台南高雄或高雄屏東都應該要加強合作、共同團結起來，增進醫院和機場的發展。

「全台灣人都欠高雄人！」韓國瑜強調，因為高雄犧牲了環境，又提供這麼多勞力去支持重工業的發展，難道大家希望高雄繼續失敗嗎？他保證，2019年的高雄會是欣欣向榮的一年，請中央趕緊幫助高雄，而大家也多給予高雄祝福，別再唱衰高雄。

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