彰化輔選柯呈枋 韓國瑜自嘲：我站旁邊又老又醜

2019-02-17 21:18

〔記者湯世名／彰化報導〕高雄市長韓國瑜今天傍晚到彰化縣為國民黨第二選區立委參選人柯呈枋助選時，現場擠得水洩不通，韓國瑜強調未來台灣民主政治不同，過去手上有權時不好好用心為老百姓打拚的政治人物或政黨，都要被淘汰，他還自嘲說，「柯呈枋一表人才，我站旁邊又老又醜」，鄉親一定要給柯一個機會，「人進來東西賣出去，彰化發大財」。

韓國瑜今天傍晚與彰化縣長王惠美等人陪柯呈枋到和美黃昏市場拜票，韓國瑜甫抵達競選總部，就受到現場數百名民眾熱情歡迎，轉入市場內時更是寸步難行，整條市場內預估湧入二千多人，熱鬧滾滾。

韓國瑜說，他了解鄉下人在想什麼，安居樂業，老百姓日子過得好就很滿足了，這次甚麼現象都好，老百姓希望要過好日子。他並推薦柯呈枋是彰化鄉下小孩，全國高考第一名，一步一腳印，大家要給柯機會，「柯呈枋一表人才，我站旁邊又老又醜」，要選就要選像柯呈枋這樣人帥又有能力的。

韓國瑜指出，他住在鄉下很久，知道鄉下人想什麼，就是想安居樂業、平平順順而己，大家一直說韓流、韓國瑜現象，「其實只有一個重點，老百姓希望能過好日子」。

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