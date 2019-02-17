韓國瑜幫謝龍介站台 群眾卻喊「總統好」......

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市第二選區立委補選剩下不到30天，國民黨參選人謝龍介今找來黨內北中南三都首長侯友宜、盧秀燕及韓國瑜為其站台催票；韓國瑜一踏入會場時，許多支持者卻大喊「總統好」，韓國瑜則趕緊要支持者別模糊焦點。
許多支持者得知韓國瑜要來，早早就到會場卡位等候，主辦單位估計會場內外吸引破萬名鄉親，謝龍介與新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜要進場時，會場步道更是擠得水洩不通，台中市長盧秀燕則晚了10多分鐘才到場。
韓國瑜要致詞時，台下鄉親卻不斷高喊「總統好、總統好」，趕緊呼籲支持者今天的主人是謝龍介別提到他；看見現場人山人海，韓國瑜也直問是否台南新市全部的居民都來，但謝龍介卻是搖了頭說，「高雄前鎮比較多」，讓現場一陣大笑。
台南第二選區是深綠的艱困選區，國民黨想挑戰政治版圖綠大於藍的地區實屬不易，謝龍介找來侯友宜、盧秀燕及韓國瑜站台，三都市長都希望選民票投謝龍介給台南一個機會，讓其可以順利進入立法院，改變台南、改變基層的生活，讓大家都發大財。
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國民黨台南立委補選參選人謝龍介（左三）造勢，邀集新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（左二）及高雄市長韓國瑜（左四）站台。（記者萬于甄攝）
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新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜今到台南為謝龍介站台，進場時被支持者簇擁。（記者萬于甄攝）
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立委補選候選人謝龍介（左二）、新北市長侯友宜（右二）、高雄市長韓國瑜（左）及雲林縣長張麗善（右）一同製作虱目魚料理，力挺台南農漁產品。（記者萬于甄攝）
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