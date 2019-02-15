最強村姑怒嗆韓國瑜 「憑什麼來台南助選？」

2019-02-15 17:42

〔記者楊金城／台南報導〕高雄市長韓國瑜近日將到台南為國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介助選，無黨籍對手「最強村姑」陳筱諭今天（15日）說，韓流憑什麼來台南助選？高雄市過年前出現本土登革熱疫情，隔天韓國瑜卻為了自己調養身體，堅持出國度假，這種只顧自己，不顧市民生命的人所推薦的人選，值得台南市民尊重嗎？

陳筱諭砲打韓國輸，也打謝龍介，她說，韓國瑜選前高喊觀光行銷，要讓人進來高雄，結果辦個高雄燈會硬是被台南月津港燈節比下去，只會空口說白話的人，絕對不會獲得台南市民認同的。

她說，2015台南登革熱疫情大爆發時，謝龍介在議會質詢譴責前市長賴清德防治登革熱的問題，現在反而請韓國瑜到台南輔選，一點都沒道理，這是雙重標準。

陳筱諭說，她呼籲謝龍介辭去台南市議員，蹲點深耕第二選區專心選立委，但他神隱3天都不回應。陳筱諭說，她是在地青年，如果當選立委，必捍衛市民生命財產安全。

國民黨台南市黨部回應，陳筱諭的母親郭秀珠，以前參選立委時也沒有辭議員，建議陳筱諭把格局放大，如果視野及角度一直那麼小 未來怎麼可能為全台南鄉親服務？謝龍介參選的目的，只是要爭取擴大服務鄉親的機會，不管在哪個位置，謝龍介想辦法都全力幫助他們解決問題，幫基層打通路、拚經濟。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/