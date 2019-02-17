市長人呢？韓國瑜缺席高雄馬拉松 網轟：以前陳菊必到

2019-02-17 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕「2019高雄Mizuno國際馬拉松」今晨在世運會主場館登場，原先該活動應是宣傳高雄觀光的大好時機，不過高雄市長韓國瑜今天卻未出席現場，而是跑到台南幫國民黨立委候選人謝龍介站台，引發網友質疑，過去好幾年高雄只要舉辦馬拉松，前市長陳菊一定會到場支持，「今年我們韓國瑜市長...是太早還在睡沒辦法到？」

高雄運動發展局主辦的高雄國際馬拉松今年邁入第10年，由於參賽者在賽程中不但可以飽覽城市美景，還能感受到高雄滿滿的活力與熱情，過去前市長陳菊為了把握宣傳高雄觀光的好時機，幾乎年年都到場力挺，替參賽者加油打氣。然而，韓國瑜上任後，一向力推高雄觀光的他今卻缺席馬拉松現場，改派副市長洪東煒出席，今天卻跑到台南、彰化等地替國民黨立委補選參選人站台助選。

許多網友也紛紛留言「市長覺得馬拉松不重要啦！」、「馬拉松夜市他就會去」、「我先生有去跑，然後沒看到韓導.....其實覺得還蠻好笑的」、「自己的區域不顧，跑去台南站台」、「我曾經帶孩子參與這活動，花媽會在起點幫參與民眾加油打氣」。

對此，臉書粉絲專頁「高雄歹過日」忍不住在臉書上痛批，「今年我們韓國瑜市長...是太早還在睡沒辦法到？」還是說，「其他區立委選舉比高雄國際活動更重要？」

據了解，韓國瑜今天除了到台南替謝龍介助選外，還趕場至彰化，替國民黨立委補選候選人柯呈枋站台。

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