批小英「跟風」買書？ 作家代澄清：那不是朱天衣的帳號

2019-02-17 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前有新聞媒體報導指出，知名作家朱天衣在個人臉書發文批評我國總統蔡英文、行政院長蘇貞昌分享書單的行為，是「跟風高雄市長韓國瑜」；前記者與知名作家房慧真對此在個人臉書代為澄清，指出過去朱天衣曾對她透露那個「個人臉書」是同居人管理、使用，朱天衣「完全沒有進入那個臉書帳號的密碼」。

日前有個「據稱」是知名作家朱天衣的個人臉書帳號（已消失）發文指出，韓國瑜選前就拋出「每月好書」構想，春節後立刻推薦嚴長壽的《在世界地圖上找到自己》，接著蔡英文也到書店一口氣買了19本書，蘇貞昌跑書展買了20本；文章批評民進黨人「別老拿著『香』跟著韓國瑜到處『拜』」；此文一出，立刻被網友灌爆，有網友譏諷「韓市長禿頭，蘇貞昌也跟著禿頭，民進黨只會拿香跟著拜」、「我也是因為韓導才學會呼吸吃飯睡覺的，感謝韓導!!!」；對此爭議，前記者與知名作家房慧真在臉書透露「那個個人臉書帳號非本人管理」。

根據房慧真在個人臉書發文指出，她曾在2012年採訪過朱天衣，當時為了聯絡方便，加過朱天衣的「個人」臉書，不過後來朱天衣說「自己不會用臉書」，那個「個人」臉書是朱天衣的「同居人」在管理、使用，房慧真才驚覺「難怪那語言風格完全不是妳」。

房慧真也說，朱天衣真正的個人粉絲頁是2017年8月17號開設的那個，而朱天衣的女兒符容有轉貼粉絲頁的文章認證，表示「這是我媽的粉絲專頁，僅此專頁是由她本人直接管理，其餘的皆不能代表她的立場與意願，請大家有需要就透過此粉專連繫，謝謝！」

那個朱天衣無法掌控的個人臉書有將近5000個好友；不過，朱天衣的正牌粉絲專頁很少更新，沒有刻意經營，房慧真文中提到目前只有700多個讚，可能因為房慧真貼文引起的回響，今晚已迅速突破千人。

房慧珍呼籲，由於原本起爭議的帳號犯眾怒，目前已經銷聲匿跡，導致不明所以的網友跑到本尊的粉絲頁洗評價抗議；她也呼籲加錯好友的文壇友人趕緊解除好友，「因為戴著天衣面具說話的不是本人」，繼續維持好友關係，就是替這個假分身做認證。

真正的朱天衣粉絲頁

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