高雄燈會攤販喊查稅不公... 網：賺錢繳稅天公地道！

2019-02-17 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄愛河金銀河燈會參觀人數已達到130萬人，眾多人潮也帶來了龐大商機，高雄市國稅局透露將對夜市查稅，讓金銀財寶夜市的攤販直呼不公平，對此，網友砲轟，「把我們這些受薪階級當北七？」

「攤商賺錢繳稅天公地道！」臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」表示，攤販不要以辛苦為由反對查稅，民眾工作都一樣辛苦，日前傳出愛河燈會的金銀財寶夜市，有木瓜牛奶攤販一晚就進帳32萬元，「高雄點 Kaohsiung.」大酸，「膨風業績又不繳稅安捏母湯」、「不繳稅不能還債，你說你是不是在扯市長後腿」。

網友看完紛紛留言，「不繳稅，韓神怎麼坐直升機」、「人進來，發票開出來，高雄發大財」；有網友指出裡面物價高昂，「裡面賣的東西真的很貴」、「油飯130」。

賣高價還不想繳稅，網友大怒，「木瓜牛奶一個晚上20～30萬收入，抽點稅剛好啦！」「誰叫你賣木瓜牛奶的要這麼高調，只能說活該」、「佔用政府與社會的資源，繳稅剛好而已。人家台北的阜杭豆漿早就開發票了」、「希望能看到1天賣2000杯杏仁茶還有數千杯木瓜牛奶的攤販，到底繳了多少稅」、「當然要繳稅了，只有你們賺錢辛苦而已嗎？我也很辛苦還不是要繳稅」。

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