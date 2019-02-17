韓國瑜又嗆陳明通：應該把封閉腦袋打開

2019-02-17

〔記者王榮祥、陳昀／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨對總統蔡英文喊話，認為蔡近期對他的兩岸政策都是酸言酸語，卻又沒回答他的問題。他形容蔡英文的兩岸論述「只看到綠葉、沒看到牡丹」，始終沒有面對問題。

韓國瑜指出，蔡英文總統透過臉書對他的兩岸立場酸了很多，包括行政院蘇院長也是酸言酸語，重點是那麼多指責與酸語，這裡不好、那裡不對，但講了那麼多，對他的問題卻沒有答覆，「只有看到綠葉，你的牡丹花是什麼？我們看不見。」

怨蘇揆沒挺高雄拚經濟 只想卡他

韓國瑜也抱怨，他現在要幫高雄衝經濟，但從來沒看到蘇院長上任後任何表示，或表態大力支持高雄，只先想怎麼卡他。韓強調，高雄市經濟的成功，就是全台灣的成功，高雄市經濟失敗，並不是他個人失敗，南台灣經濟發展，從人民的角度來思考很多問題就會了解。

對於中國上海市台灣事務辦公室主任李文輝來台，原有意造訪韓國瑜，但陸委會沒同意；韓國瑜也說，來者是客、台灣人一定要心胸打開，陸委會主委陳明通也應該把腦袋打開，封閉起來處處是障礙。

韓國瑜表示，李文輝為什麼無法來高雄？他不曉得，可能是陸委會審查計畫較嚴格，但即使這樣，他還是想呼籲一下陸委會，不要這樣對待客人，台灣人一定要迎接四面八方各路人馬，心胸打開、處處都是陽光，如果心胸封閉起來、處處都是障礙。

對於陸委會日前要求韓國瑜，三月訪問中國時不得簽署涉及協議，前立法院長王金平昨天也表示，中央不要預設立場放話，應積極鼓勵兩岸城市交流，過去民進黨執政縣市長也曾多次前往大陸宣傳觀光、農產品等，不該民進黨赴中就是「破冰」、國民黨去就是「賣台」。

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