韓國瑜「請王議員先監督金正恩」 王浩宇回嗆：草包

2019-03-11 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日受專訪時表示「請王姓議員多多監督北韓的金正恩，多為北韓發聲，再來監督我」。桃園市議員王浩宇稍早在臉書貼出韓國瑜受訪影片，認為韓是在轉移話題，並酸說「這種草包，很快就會下神壇了！」

王浩宇今日在臉書PO出一段韓國瑜受訪的影片，短短一分鐘內容，韓國瑜表示，要王浩宇監督他之前，先監督北韓領導人金正恩，多為北韓民眾發聲，如果做得到的話，再來監督高雄。

王浩宇反嗆，在民主國家，任何一個是公民、媒體都有責任跟權力監督民選公職，並不一定要具備民意代表的身分，也不一定要住在高雄才能監督韓國瑜，並且砲轟「這種草包，很快就會下神壇了！」引來許多韓粉的攻擊，但也有網友告誡，網軍製造輿論混亂，挑起情緒，再進行思想引導，不要被牽著走。

不滿韓國瑜的網友留言，「就是如此造神的報導，令人感到噁心，當台灣像北韓還是戒嚴時期一樣民智未開？可惜就是有一群人愛好這味」、「如果摸頭能發財，這世上就沒有窮人了，腦粉就是腦粉！ 永遠叫也叫不醒！」、「如果覺得其他縣市議員跨界監督市長太誇張，怎麼會要他去監督金正恩來做比評？這邏輯不合理」。

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