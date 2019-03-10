潘恆旭嫌鄧紫棋天價代言被打臉 王浩宇：臉丟到香港！

2019-03-10 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭日前表示，原本打算邀香港天后鄧紫棋，擔任高雄觀光代言人，昨則爆料「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用」而破局，今更有媒體批露價碼就是冠名回饋600萬元，但鄧紫棋工作團隊卻表示，「真的沒接過高雄市觀光局的電話！」對此，桃園市議員王浩宇狠酸，臉丟到香港！

潘恆旭日前不小心說溜嘴，透露鄧紫棋將會是4月代言人，但當時鄧紫棋經紀人回應：「我們目前真的沒接到消息，都是你們告訴我們的。」上月潘恆旭接受電台訪問時強調，因鄧紫棋有經紀約，冠名贊助需要花一筆錢，高雄市一開始的策略就是希望不花錢請代言人。

潘恒旭昨天更加碼爆料，指當時是透過鄧紫棋所屬經紀公司接洽，因「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用，其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」今天則有媒體報導鄧紫棋冠名贊助為新台幣600萬元，贊助回饋有「演唱會冠名權利」、「贊助金額20%等值票券」等5項。

但本報今天獨家報導指出，鄧紫棋身邊工作人員無奈表示，他們從頭到尾都沒有接到高雄市觀光局的電話，不明白為何會有價碼跑出來。對此，近日和潘恆旭因高雄市長韓國瑜槓上的桃市議員王浩宇也加入戰局，在臉書針對此事大酸「臉丟到香港！」

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