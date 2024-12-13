「我們喜歡冒點小風險！」 川普邀習近平出席就職 傳中方將拒絕

美國總統當選人川普（左）已邀請中國國家主席習近平（右），出席明年1月於華府舉行的就職典禮。（路透資料照）

2024/12/13 09:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）邀請中國國家主席習近平，出席他2025年1月20日於華盛頓舉行的就職典禮。對此川普12日在紐約證券交易所（NYSE）參加活動時表示，「我們喜歡冒點小風險。」外媒則指出，習近平可能會拒絕川普的邀請。

綜合媒體報導，白宮候任新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）12日確認已向習近平發出邀請，正等待中方答覆。她表示，「川普願意與所有國際領袖對話，讓世界和平。」

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根據美國官方紀錄，邀請重要國領袖出席美國總統就職典禮是前所未見的。對此中國外交部發言人毛寧回應，目前沒有任何可發布的消息。

川普12日出席紐約證券交易所敲鐘活動時，回應就職典禮一事，證實「考慮邀請某些人參加」，但川普沒有提及任何人名，僅表示「拭目以待，我們看看會發生什麼事，我們喜歡冒點小風險。」

《美聯社》指出，習近平可能認為出席川普的就職典禮「風險太大」，而婉拒邀約。華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）稱，此前從未有中國領導人出席美國總統就職典禮，北京將謹慎行事。

孫韻說，「我不認為中國會冒這個險。」她舉例，嘉賓名單可能存在風險，時任台灣駐美代表蕭美琴2021年就曾獲邀出席美國總統拜登（Joe Biden）的就職典禮。

孫韻進一步指，如果川普上任後仍依照他此前的「威脅」言論行事，對中國商品課徵高達60%的關稅，那麼習近平出席典禮「就會顯得像是個傻瓜，這對北京來說是不可接受的。」

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